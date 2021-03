Àustria suspèn un lot de la vacuna de AstraZeneca després de la mort d'una dona de 49 anys

La decisió s'ha pres després de rebre «dos informes» que guarden connexió en haver-se emprat el mateix lot de la vacuna

Actualitzada 07/03/2021 a les 20:40

Les autoritats sanitàries d'Àustria han suspès aquest diumenge, com a mesura de prevenció, la inoculació d'un lot concret de la vacuna de AstraZeneca contra la Covid després de tenir constància de la defunció d'una dona de 49 anys que va rebre la vacuna, i les causes de la qual s'estan investigant.Segons ha explicat en un comunicat recollit per Reuters l'Oficina Federal per a la Seguretat en l'Atenció de la Salut (BASG), la decisió s'ha pres després de rebre «dos informes» que guarden connexió en haver-se emprat el mateix lot de la vacuna de AstraZeneca en una clínica del districte de Zwettl, en l'estat federat de Baixa Àustria.Es tracta del cas d'una dona de 49 anys, que va morir com a resultat de greus trastorns de coagulació, i d'una altra de 35 anys, que va desenvolupar una embòlia pulmonar de la qual s'està recuperant, segons han detallat les autoritats sanitàries austríaques.No obstant això, l'Oficina Federal per a la Seguretat en l'Atenció de la Salut ha recalcat que es tracta d'una mesura presa per precaució i que «actualment no hi ha evidència d'una relació causal amb la vacuna» que desenvolupen la farmacèutica AstraZeneca i la Universitat d'Oxford.Mentre investiguen el cas per a descartar qualsevol possible vincle de la vacuna amb aquesta defunció, «com a mesura de precaució, les existències restants del lot afectat de la vacuna ja no es distribueixen ni s'administren», han agregat les mateixes fonts.Segons l'agència de notícies austríaca APA, AstraZeneca està en contacte amb les autoritats del país després de conèixer-se aquest succés i han mostrat ple suport a la recerca.