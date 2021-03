1.700 Dones policies vigilaran la marxa feminista a la Ciutat de Mèxic

S'han resguardat amb tanques 34 monuments, entre ells el Palau Nacional, casa i despatx presidencial

Actualitzada 07/03/2021 a les 23:29

Almenys unes 1.700 dones policia seran les encarregades de vigilar la marxa feminista que demà, dilluns, commemora el Dia Internacional de la Dona, van informar avui les autoritats de la Ciutat de Mèxic.A més, van assenyalar que s'han resguardat amb tanques 34 monuments, entre ells el Palau Nacional, casa i despatx presidencial, així com diferents amb comerços i negocis amb tanques.L'objectiu «és garantir el dret a la lliure manifestació i expressió de les ciutadanes», va dir en videoconferència la sotssecretària de Desenvolupament Institucional de la Secretaria de Seguretat Ciutadana (SSC), Marcela Figueroa Franco.La funcionària va recordar que en les últimes protestes feministes en les quals es van utilitzar objectes perillosos «54 dones policies van resultar lesionades, de les quals tres van ser hospitalitzades» i d'igual manera, «prop de 20 dones entre manifestants i transeünts van resultar amb cremades».Figueroa Franco va advertir que en cas que hi hagi persones que utilitzin objectes perillosos que posin en risc la seguretat de les manifestants o de les persones que transiten «se'ls sol·licitarà, amb tota inclinació als drets humans que les lliurin per a poder permetre el lliure trànsit».Al novembre passat, la marxa pel Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, va acabar en una batalla campal entre manifestants i policies a Ciutat de Mèxic.