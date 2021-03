Vols plens de francesos per a passar el cap de setmana a Madrid: «Aquí està la festa»

La nova moda entre els joves francesos és viatjar a Espanya durant el cap de setmana i evitar les restriccions del seu país

Actualitzada 06/03/2021 a les 13:36

França autoritza els viatges

Queixes de veïns

Les restriccions contra el coronavirus que s'estableixen a França tenen un efecte immediat: la moda entre els joves gals és agafar vols per a passar el cap de setmana a Madrid, on les restriccions, sobretot en el que a l'hostaleria es refereix, són més relaxades.El programa de Telemadrid Madrid Directe va constatar aquest divendres el que està ocorrent en l'aeroport de Barajas. Un reporter del programa va entrevistar alguns joves francesos recentment aterrats en la capital d'Espanya.«L'avió completament ple, sí», confirmava un noi, que a més indicava que la majoria eren joves, joves a la recerca «de festa i restaurants», explicava davant les càmeres.«Aquí està la festa», va dir una altra jove en declaracions davant les càmeres de la cadena de televisió autonòmica madrilenya. Aquesta noia, a més, va explicar sense ambages el motiu de l'èxit d'aquests viatges entre França i Madrid: «És molt barat. Pots agafar vols entre 70 i 150 euros anada i tornada», va assenyalar.Precisament, les autoritats franceses autoritzen els viatges a Espanya i als altres països de la Unió Europea, a condició que els viatgers es facin un test PCR negatiu a la volta, però al mateix temps, demanen als ciutadans de les zones amb alta incidència epidèmica que evitin els desplaçaments dins de França.Al país gal, després de la fi del segon confinament, que es va prolongar des de finals d'octubre a mitjan desembre, han continuat tancats tots els establiments de vida social com els bars, restaurants, cinemes, teatres, sales d'espectacles o gimnasos, entre altres.A més, el toc de queda actualment va de les 6 de la tarda a les 6 del matí. I en algunes zones amb una taxa d'incidència epidèmica molt alta (les ciutats de Niça i Dunquerque, així com tot el departament de Pas de Calais des del dissabte) s'ha imposat un confinament domiciliari durant els caps de setmana.Fa aproximadament un parell de setmanes, representants veïnals del centre de Madrid van denunciar davant el delegat del Govern, José Manuel Franco, que s'estan oferint paquets de viatges per un import de 150 euros per a passar un cap de setmana de festa en un pis turístic de la capital.«No sabem les conseqüències que tenen per a aquests locals, si són rendibles. Demanem que s'apliquin per als responsables sancions de caràcter penal», va reclamar Jordi Gordon, un dels representants veïnals. Mentrestant, els veïns recriminen que aquesta sensació de «impunitat» genera «cobdícia» i que hi hagi qui s'estigui lucrant i creant un problema per als altres. «És la vella normalitat amb terrasses o pisos que es lloguen per a orgies», censuren els veïns.