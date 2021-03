La sorprenent reacció d'una dona a qui reclamen que es posi mascareta

A la cua d'un supermercat, a Sud-àfrica, la clienta va improvisar una mascareta amb el seu tanga

Actualitzada 05/03/2021 a les 18:18

Mujer usa su tanga como cubrebocas para poder comprar en un supermercado, surge el #tangabocas, la #LadyTanga pic.twitter.com/O2OM8sjDb5 — Noventa Grados (@90gradosmx) March 2, 2021

No tots els països estan aplicant mesures estrictes per afrontar la pandèmia del coronavirus. De fet, encara hi ha dirigents que, malgrat els milers de morts que es registren diàriament, encara qüestionen adoptar restriccions dures, com és el cas del Brasil.A hores d'ara, però, a gairebé tot arreu hi ha indicacions de mínims per lluitar contra el coronavirus i una d'elles és l'ús de les mascaretes, de les quals només en reneguen els negacionistes. Usar la mascareta en activitats públiques ja és una circumstància generalitzada, però encara es produeixen conflictes i, també, situacions inesperades.Un exemple és el que ha començat a circular per les xarxes socials i que es va produir en un supermercat a Sud-àfrica. Una dona va anar a comprar sense utilitzar mascareta i quan era a la cua de la caixa, una treballadora del centre li va cridar l'atenció.Normalment en aquests casos caldria esperar algun tipus de discussió on s'exposen arguments difícilment defensables pels que no duen la mascareta. Però en aquest cas no va ser així. La dona va reaccionar ràpidament, tot i que d'una manera ben curiosa.La dona es va treure les calces en aquell moment i se les va posar al cap fent-les servir com a mascareta improvisada. «Ets feliç ara?» És el que li va dir la dona a la treballadora del supermercat davant d'uns clients que no esperaven trobar-se en una situació semblant.La treballadora va respondre: «Bé, personalment ho trobo acceptable. Al cap i a la fi és una màscara. I, la veritat, crec que els bacteris del teu tanga són menors que a la mascareta. Ben fet, brillant».