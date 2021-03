La UE i els EUA acorden suspendre els aranzels per la disputa Boeing-Airbus

El president dels Estats Units, Joe Biden i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen ho han acordat en una trucada telefònica

Actualitzada 06/03/2021 a les 20:01

La presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, i el president dels Estats Units, Joe Biden, van acordar aquest divendres en una trucada telefònica, suspendre els aranzels que s'han aplicat mútuament per la disputa sobre Boeing i Airbus que han mantingut en l'Organització Mundial del Comerç (OMC).«Com el símbol d'aquest nou inici, el president Biden i jo acordem suspendre tots els nostres aranzels imposats en el context de la disputa per Airbus i Boeing, tant en aeronaus com en productes que no són aeronaus, durant un període inicial de quatre mesos», va dir l'alemanya en un comunicat.Va afegir que tots dos es van comprometre a centrar-se en resoldre la disputa sobre Airbus i Boeing, a partir del treball dels seus encarregats de la política comercial.«Això són excel·lents notícies per a les empreses i indústries a banda i banda de l'Atlàntic, i un senyal molt positiu per a la nostra cooperació econòmica en els pròxims anys», va indicar Von der Leyen.La suspensió dels aranzels es farà efectiva quan les dues parts concloguin els procediments interns necessaris.La UE i els Estats Units s'havien imposat recíprocament tarifes de represàlia en la llarga disputa dirimida per l'Organització Mundial del Comerç sobre la concessió de subsidis, respectivament, a l'empresa aeroespacial europea Airbus i l'estatunidenca Boeing.En la trucada telefònica, els líders també van parlar sobre la pandèmia del coronavirus i les vacunes.«La UE i els Estats Units són tots dos grans productors de vacunes i tenim un fort interès a treballar junts, per al bon funcionament de les cadenes de subministrament globals», va exposar l'exministra germànica, en un moment en el qual els Estats Units està guanyant la carrera per la vacunació de la seva població enfront del club comunitari.La presidenta de la CE va afirmar que per a «preparar millor al món per a afrontar futures pandèmies i millorar la seguretat sanitària», va convidar a Biden al cim global sobre salut que se celebrarà a Roma el 21 de maig.A més, els dos polítics van tractar la cooperació en la lluita contra el canvi climàtic i Von der Leyen va agrair al president estatunidenc que el seu país hagi tornat a l'Acord de París sobre el clima.«Acordem implicar-nos en l'assumpte abans de la COP26 a Glasgow enguany», va constatar, per a després anunciar que l'enviat especial estatunidenc per al clima, John Kerry, participarà en la pròxima reunió setmanal dels comissaris europeus.Quant a la relació econòmica, Brussel·les va proposar avui a Washington «una nova associació» arrelada en «els valors i principis compartits», així com establir un consell sobre comerç i tecnologia a nivell ministerial per a tractar els «desafiaments de la innovació».«Veig això com un fòrum clau per a construir la nostra aliança transatlàntica sobre tecnologia», va subratllar.Von der Leyen va considerar que la conversa telefònica d'avui va ser «el primer de molts intercanvis i l'inici d'una bona associació personal» amb Biden.