L'empipament d'un exdirectiu de l'OMS per les imatges de les grans cues vistes a Madrid

Cues i nul·la distància de seguretat en el segon «no besapiés» del Crist de Medinaceli

Actualitzada 06/03/2021 a les 18:45

L'epidemiòleg i exdirectiu de l'OMS Daniel López Acuña ha mostrat el seu empipament en les xarxes socials després de veure les imatges d'aglomeracions a Madrid per a venerar la imatge del Crist de Medinaceli.Aquest divendres es van formar cues al llarg de tot el dia entorn de la Basílica de Jesús de Medinaceli per a veure la famosa talla, encara que sense el tradicional «besapiés» per a complir amb la normativa sanitària destinada a prevenir el contagi de coronavirus.En aquesta ocasió es van organitzar dues cues per a accedir al temple: una per a assistir a alguna de les misses programades i una altra molt més nombrosa que serpentejava pels carrers i arribava a la plaça de Neptuno.Les imatges difoses pels mitjans han mostrat llargues cues i aglomeracions al costat del temple, en les quals no es respectava la distància de seguretat.Per aquest motiu, López Acuña ha deixat clara la seva opinió en manifestar el següent: «Quina necessitat hi ha d'incórrer en aquestes conductes de risc? Totalment prescindible», ha dit en Twitter.