L'efectivitat de les vacunes contra el coronavirus: Pfizer lidera la llista i AstraZeneca frena la variant brasilera

Dos estudis diferents donen fe de l'efectivitat de les vacunes Pfizer i AstraZeneca

Actualitzada 06/03/2021 a les 17:14

AstraZeneca pot amb ela variant brasilera

L'efectivitat de les vacunes és la dada fonamental per a saber si la batalla contra el coronavirus està prop de decantar-se a favor de la ciència. Però les dades són cada vegada més esperançadors.Tal com recull la CNN, dos nous estudis diferents donen fe de l'efectivitat de les vacunes tant de Pfizer com la de AstraZeneca. Els estudis s'han dut a terme, respectivament, a Israel i al Regne Unit.L'estudi israelià, dut a terme per l'Institut de Recerca Clalit, que forma part d'un gran sistema de salut del país, va analitzar dades sobre 1,2 milions de persones, aproximadament la meitat de les quals havien rebut la vacuna Pfizer-BioNTech.La taxa de Covid-19 simptomàtic, és a dir, les persones que es van infectar amb el coronavirus i es van sentir malaltes, va disminuir en un 94% entre les persones que van rebre dues dosis de la vacuna, segons Clalit. Per part seva, la taxa de malalties greus es va reduir en un 92%.Quant a l'estudi britànic, que forma part d'un projecte de vigilància anomenat AvonCAP, finançat per Pfizer, van trobar que una dosi de la injecció Pfizer-BioNTech o AstraZeneca va ser molt eficaç per a prevenir malalties simptomàtiques prou greus com per a portar a l'hospitalització de pacients majors de 80 anys amb altres múltiples malalties.La vacuna de Pfizer va tenir una efectivitat del 71,4% a partir de 14 dies per a prevenir l'hospitalització entre pacients amb una edat mitjana de 87 anys, mentre que una sola de la de AstraZeneca va ser 80,4% efectiva segons les mateixes mesures entre pacients amb una edat mitjana de 88 anys.D'altra banda, publica Reuters, les dades preliminars d'un estudi realitzat en la Universitat d'Oxford indiquen que la vacuna desenvolupada per AstraZeneca PLC és eficaç contra la variant P.1, o brasilera.Les dades indiquen que no serà necessari modificar la vacuna per a protegir contra la variant, que es creu que es va originar a la ciutat amazònica de Manaus. L'estudi encara no ha estat publicat.D'altra banda, els primers resultats van indicar que la vacuna de AstraZeneca va ser menys efectiva contra la variant sud-africana, que és similar a la P.1. Posteriorment, Sud-àfrica va detenir l'ús de la vacuna al país.El Brasil s'enfronta actualment a una segona ona brutal del coronavirus, que va aconseguir un rècord diari de 1.910 morts el dimecres. La variant P.1 es troba entre els factors que els epidemiòlegs creuen que està contribuint a un augment de casos i morts, i hi ha hagut preocupació en la comunitat científica sobre la resistència de la variant a les vacunes.