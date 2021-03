Ensenya a «parlar» al seu gat i aquest li demana que apagui la música

L'estatunidenca Kendra Baker ha penjat un vídeo que s'ha fet viral on la seva gata Billi li contesta

Actualitzada 06/03/2021 a les 17:31

El somni de molts científics és aconseguir una eina que ens permeti comunicar-nos amb els animals o viceversa, a través d'un sistema que pugui «traduir» els sentiments dels animals a paraules humanes.Tal com recull Gizmodo, Kendra Baker és una estatunidenca de 32 anys que ha ideat un sistema per a comunicar-se amb la seva gata, Billi. La felina només ha de prémer uns botons amb paraules simples associades, com a «menjar» o «enfadat».Baker ha creat un canal de YouTube anomenat billispeaks en el qual mostra alguns exemples de com la seva gata és capaç de comunicar-se amb ella. En un dels últims vídeos, Billi va sorprendre la seva propietària manifestant-se en contra de la música que tenia posada.Quan comença a sonar la música en els altaveus, Billi prem els botons «enfadat», «ouch» i «després». Kendra Baker li demana a la gata que repeteixi el missatge, i aquesta prem «després», «soroll» i «ouch» quan torna a sonar la música, en concret la banda sonora d'Hamilton.Kendra no pot evitar riure's: «No t'agrada la meva música, Billi? La tornaré a posar», diu la jove. La gata no triga a tornar a queixar-se, prement dues vegades el botó de «ouch».«Estic molt decebuda amb tu», diu divertida Kendra. «Ho tornaré a posar», insisteix la jove. «Soroll», «va dir» dues vegades la gata. «Billi», i de nou «ouch» van servir per a ratificar la seva opinió.Pots veure el vídeo aquí