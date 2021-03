Els primers test de coronavirus de venda lliure col·lapsen la web de Lidl i arrasen a l'Aldi

S'han posat a la venda a Alemanya i han esgotat les existències en minuts

Actualitzada 06/03/2021 a les 18:59

Més de 9.500 casos en un dia

Els primers test ràpids per a detectar el coronavirus de venda lliure a Alemanya s'han esgotat en minuts en Aldi, la cadena de supermercats que els comercialitza des d'aquest dissabte a les seves botigues físiques, segons han informat diversos mitjans alemanys.Les botigues del gegant alemany de la distribució Aldi oferien des d'avui dissabte, com havien anunciat al llarg d'aquesta setmana, envasos de cinc test ràpids a 25 euros la caixa.Segons Zeit, en diferents filials dels estats de Berlín i Brandenburg els test s'havien esgotat minuts després de les set del matí, l'hora d'obertura, cosa que ha passat també en altres ciutats.Mitjans alemanys també han difós imatges de cues a la porta dels supermercats Aldi, ben al matí, amb mascaretes i carros de compra en els aparcaments, abans que obrissin les seves portes.Aldi, que conscient de la potencial demanda havia limitat la quantitat d'envasos de testque podia comprar cada client, ha avançat que en breu reposarà.La cadena rival Lidl, que va començar també a oferir aquest dissabte els test ràpids de coronavirus però solament en la seva pàgina web, va sofrir problemes amb el servidor per un excés de visites.Està previst que en els pròxims dies altres grans cadenes de distribució alemanyes, com Rewe i Edeka, així com les drogueries dm i Rossmann, comencin també a comercialitzar els test ràpids. Les farmàcies han indicat així mateix la seva intenció de vendre'ls.Els test ràpids són, al costat de la campanya de vacunació, un pilar clau de l'estratègia de desescalada del Govern alemany. L'Executiu creu que l'ús massiu d'aquestes proves ajudarà a detectar més ràpidament als infectats i tallarà les cadenes de contagis.Alemanya ha registrat en les últimes 24 hores de 9.557 nous casos i 300 morts per coronavirus en les 24 hores prèvies, xifres lleugerament inferiors a les comptabilitzades el dissabte anterior.La incidència acumulada en els últims set dies en tot el país ascendeix a 65,6 casos per cada 100.000 habitants, amb el que aquesta variable continua estable. En comparació, la incidència acumulada aquest divendres era de 65,4 i fa una setmana, de 63,8.En total, Alemanya suma 2.492.079 persones infectades, de les quals unes 2.299.400 s'han recuperat, i 71.804 morts a causa del Sars-CoV2.Segons dades d'aquest divendres, Alemanya ha vacunat a 4,915 milions de persones, dels quals només 2,410 milions han rebut les dues dosis (2,9% de la població).