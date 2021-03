El motiu pel qual Brasil es pot convertir en una «fàbrica» de variants superpotents del coronavirus

Un grup de científics alerta del perill que la vacunació no es combini amb mesures restrictives

Un grup de científics britànics ha alertat del perill que pot suposar el que està ocorrent al Brasil, on la campanya de vacunació contra el coronavirus està combinada amb una transmissió incontrolada d'aquest.Tal com recull la BBC, si es manté la vacunació però no es prenen mesures restrictives, el Brasil pot convertir-se en una fàbrica de variants superpotentes del virus.Els investigadors, que pertanyen a l'Imperial College de Londres i a la Universitat de Leicester, asseguren que els confinaments i altres mesures de contenció són especialment necessaris durant el període de vacunació de la població.Si es manté el contacte entre vacunats i variants, sostenen, es propicia l'aparició de mutacions superpotentes, capaces de burlar totalment l'acció de la immunització.El problema és que ara mateix al Brasil el ritme de vacunació és encara molt lent, existeix una variant amb la mutació E484k (que evita els anticossos) i a més, continua havent-hi altes taxes d'infecció.Segons Julian Tang, vacunólogo de la Universitat de Leicester, el major perill resideix en el contacte de persones vacunades amb la variant P.1, sorgida a la ciutat de Manaos.«Si et vacunes un dilluns, no estàs immediatament protegit. Els anticossos de la vacuna triguen unes setmanes a aparèixer i encara es pot contreure el virus original o la variant P.1», diu Tang.«Si aquests anticossos de la vacuna sorgeixen mentre es produeix la infecció i està estenent-se pel cos, el virus pot replicar-se de manera que evadeixi els anticossos en un procés de selecció natural», assegura aquest expert.Tang prossegueix: «Si hi ha una transmissió incontrolada del virus, és a dir, en un entorn sense normes de distància social, sense confinament ni ús de màscares, les persones susceptibles de contagiar-se es barrejaran amb les vacunades».Què suposa això? «Sense barreres, el virus pot transmetre's entre poblacions, generant potencialment variants que escapin a la vacuna», revela el professor Tang en declaracions a la BBC.«I ocorrerà especialment si es produeix una situació d'epidèmia important en un país amb un èxit de vacunació moderat. Així s'aconsegueix l'equilibri perfecte entre immunes i infectats. I quan aquestes poblacions es barregen, existeix el risc que sorgeixi una nova variant resistent a la vacuna», assevera.Mentrestant, la pandèmia segueix descontrolada al país. Aquest dijous, al Brasil es van registrar 59.900 casos de Covid-19 en 24 hores. En comparació, als EUA i en el mateix període de temps, van anar 57.800.A més, la xifra de morts no deixa d'augmentar. El dimecres 3 de març es van registrar 1.800 morts en un dia, la xifra més alta des de l'inici de la pandèmia. I en més de la meitat dels estats brasilers, l'ocupació dels llits d'UCI supera el 80%.A més el president, Jair Bolsonaro, continua negant-se a aplicar confinaments o restriccions: «Pel que respecta a mi , mai tindrem confinament. Mai, és una política que no ha funcionat enlloc del món», va dir.A aquest ritme, els experts creuen que la variant P.1 pot ser la dominant en poc temps: «Sense mesures de control, la P1 es convertirà ràpidament en el virus dominant i generarà importants onades epidèmiques», diu Charlie Whittaker, investigador de l'Imperial College de Londres.Whittaker ha dut a terme un estudi que revela que aquesta variant és entre 1,4 i 2,2 vegades més transmissible que el virus original. A més, és capaç d'evadir la resposta immunitària d'infeccions anteriors entre un 25% i un 61% dels casos, és a dir, que pot reinfectar.«Quan aquestes variants entren en contacte amb persones que ja han estat infectades, hi ha una pressió perquè mutin més, per a trobar una manera de reinfectar a les persones prèviament immunitzades», diu Whittaker.«La combinació d'un brot anterior i un nou brot important, en el qual es reinfecten persones que ja tindrien immunitat, crea un entorn propici per a les mutacions. Creiem que això és el que va ocórrer en el context brasiler», sentència aquest expert.El problema és que en aquest món globalitzat, els mals d'un país són els mals de tots. «Si es deixa que el Brasil repliqui el virus de manera incontrolada, aquestes variants poden sorgir i viatjar a qualsevol part», diu Julian Tang.«Si tens un graner de producció de virus en un país, si no controles la transmissió, tindràs mutacions que es produeixin per selecció natural, si aquestes variants viatgen pel món i algunes d'elles escapen a les vacunes totalment o parcialment, per descomptat que és un risc», afegeix.«Ningú està fora de perill fins que tots estiguem fora de perill. I garantir la seguretat significa limitar la possibilitat que sorgeixin variants. Les mesures de control són útils per a aconseguir-ho, però potser és encara més important garantir una estratègia de vacunació global equitativa. Això significa que cap país hauria de quedar-se enrere», conclou Charlie Whittaker.