El creador de la vacuna de Pfizer: «Les persones vacunades no contagien»

Ugur Sahin diu que ja tenen dades que ho confirmen, gràcies als estudis realitzats a Israel

Actualitzada 06/03/2021 a les 11:14

Ugur Sahin és el CEO de l'empresa alemanya BioNTech, que al costat de Pfizer ha desenvolupat la primera vacuna contra el coronavirus que es va posar en circulació en el món. Ara, Sahin té bones notícies: la vacuna no sols atalla els efectes adversos de la Covid-19, sinó que també ho fa amb els contagis.Sahin ha realitzat una entrevista per al periòdic alemany Bild, en la qual explica els resultats d'un estudi dut a terme a Israel, país que lidera els índexs de vacunació en el món.Segons aquest estudi, «la quantitat de persones per a les quals la PCR és positiva i que, per tant, són potencialment contagioses, es redueix en un 92% després de la vacunació», explica Sahin.Això significa que la vacuna no sols protegeix el que la rep, sinó que evita la transmissió, la qual cosa suposaria poder aconseguir la tan desitjada immunitat de grup o de ramat.A més, Sahin és especialment optimista amb la vacuna perquè «protegeix contra la majoria de mutacions conegudes, inclosa la B.1.1.7», és a dir, la variant britànica, que és la predominant a Israel, on s'ha dut a terme l'estudi.Per tot això, Sahin afirma que «amb aquest coneixement, ara també sabem que podem contenir la pandèmia de manera efectiva si es vacuna a suficients persones».L'estudi ha consistit a analitzar als vacunats a Israel entre el 20 de desembre de 2020 i l'1 de febrer del 2021, un total de 596.618 pacients. Es van comparar a altres punts ciutadans sense vacunar. L'anàlisi va revelar que «la quantitat de persones que tenen una PCR positiva i, per tant, són potencialment contagioses disminueix en un 92% després de la vacunació», diu Sahin.