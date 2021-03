Diversos concursants de «La Isla de las Tentaciones», enxampats de nou en una festa a Madrid sense distància ni mascareta

No és la primera vegada que concursants d'aquest reality provoquen alguna polèmica relacionada amb festes il·legals

Actualitzada 06/03/2021 a les 13:03

Diversos participants del programa estrella de Mediaset, La Isla de las Tentaciones, s'han convertit en objecte de crítiques després de ser enxampats de nou en una festa celebrada en la nit d'aquest dijous a la sala Taj Mahal, a Madrid, segons ha informat el diari El Mundo.Són almenys cinc els nois del reality que van ser presents en la festa, Jesús, Raúl, Manuel, Cristian i Ángel, participants de la tercera i segona edició del programa respectivament, que es va celebrar sobre les 20.00 hores de la tarda i en en la qual no es va respectar cap de les mesures de seguretat imposades en la Comunitat de Madrid.No van guardar la distància interpersonal d'almenys un metre i mig, no van fer ús de la màscara i van sobrepassar el nombre mínim de persones que pot haver-hi per taula a l'interior dels locals en la capital, situat en quatre, ja que més de 10 persones, entre elles els concursants, van ballar subjectant bengales a les seves mans o estaven asseguts en la mateixa taula sense cap mena de mesura de protecció enfront de la Covid-19, tal com mostren les imatges difoses en les xarxes socials que ha recollit el mateix diari.No és la primera vegada que concursants de La Isla de las Tentaciones protagonitzen una polèmica d'aquest tipus. El passat 13 de febrer va tenir lloc una festa il·legal en un xalet de Colmenarejo, a la qual van ser alguns participants del programa així com diverses persones conegudes en el panorama mediàtic que han sortit en altres concursos de la cadena, en el qual una assistent va denunciar que havia estat víctima d'una agressió sexual per part de diversos homes, entre els quals no es trobava cap dels participants.La denúncia va sortir a la llum i aviat es va conèixer que ja s'havia celebrat una altra similar abans, i que es va celebrar almenys una altra després de l'ocorregut. Les festes duraven un cap de setmana sencer i en ella es consumien substàncies i es duien a terme tot tipus de pràctiques sexuals.