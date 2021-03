Director mèdic Clínic de Barcelona: «Si estenem la vacuna, és el final de la pandèmia»

L'Hospital també treballa en la investigació d'una vacuna que ara acaba la fase preclínica

El director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Castells, ha dit a EFE que «si aconseguim estendre la vacuna, és el final de la pandèmia».Antoni Castells ha fet aquestes manifestacions al programa de ràdio de EFEsalud «El Bisturí», dins del projecte d'aquest canal per a 2021, en el qual setmanalment es parla amb l'hospital d'una província espanyola sobre com ha viscut i afronten la pandèmia.El primer pacient de covid va ingressar en el Clínic el 25 de febrer de 2020. Va ser una pacient italiana a la qual continuarien moltíssims més.«Sofrim, com tots els centres sanitaris, l'escassetat d'equips de protecció i respiradors. L'allau de pacients va desbordar l'estructura sanitària de tot el món i vam haver d'apanyar-nos com vam poder», rememora Castells quan es compleix un any de l'esclat de la pandèmia.Castells indica, passat un any, que «els primers mesos van ser realment dramàtics».El director mèdic del Clínic afirma que malgrat la pressió assistencial de la covid, en aquest hospital s'ha fet un gran esforç per mantenir l'atenció sanitària als altres pacients, els no afectats pel coronavirus.«En la primera ona, el nombre de pacients amb patologia no covid va disminuir de manera dràstica. Estàvem confinats a casa i els pacients tenien por de contagiar-se si venien a l'hospital. Aquesta va ser una de les preocupacions que vam tenir des del primer moment», assenyala Castells.En aquells moments, al seu hospital, explica Castells, es va fer una reflexió: «Considerem que havíem d'atendre i dedicar-nos no sols als pacients covid, que eren majoritaris, sinó mantenir les obligacions habituals».«Ens sentim especialment orgullosos perquè l'hospital mai va deixar d'atendre pacients no covid, encara que es va limitar a un terç la capacitat total», subratlla.«Es veu la llum al final del túnel?», pregunta EFEsalud a Castells.«La part favorable de la pandèmia és l'aparició de la vacuna i l'inici dels programes de vacunació. Tenim informació suficient com per a pensar que si aconseguim estendre aquests programes a la resta del país, això és el final de la pandèmia», respon.L'Hospital Clínic ha investigat la covid des dels primers dies de la pandèmia. Es van presentar més de 100 projectes al Comitè d'Ètica per a la seva avaluació i posada en marxa, assenyala el director mèdic.També treballa el Clínic en els factors de risc de la nova malaltia, els seus genotips i les seves seqüeles.Igualment, investiga una vacuna que està finalitzant la fase preclínica i en breu començarà els estudis en fases 1 i 2 amb humans.