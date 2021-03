Defensa es va gastar 12.000 euros en un CD de versions flamenques de música de la Legión

Va editar 8.000 exemplars per commemorar el centenari de la unitat militar

05/03/2021 a les 12:09

El Ministeri de Defensa va gastar 12.087 euros en l'edició de 8.000 exemplars de CD amb cançons de la Legió en versió flamenca, dins de les activitats que l'Exèrcit de Terra va proposar per a commemorar el centenari d'aquesta unitat militar.Ho reconeix el Govern en una resposta parlamentària per escrit al senador Carles Mulet, de Compromís, qui va preguntar a l'Executiu per aquesta obra, el seu cost, la tirada i motiu de la seva publicació.Diu el Govern que l'obra 'Centenario flamenco. Legión española' forma part del programa editorial del Ministeri de Defensa de 2020 i que la inclusió d'aquesta obra en el programa editorial correspon a la proposta de l'Exèrcit de Terra dins de les activitats del centenari de la Legió.A més d'aquests 8.000 exemplars de discos editats mitjançant expedient de contractació pública, el Ministeri de Defensa va publicar per aquest centenari un catàleg de l'exposició '100 años de la Legión', amb 1.000 exemplars per un cost de 4.080 euros.També va destinar 16.320 euros per al llibre 'La Legión, 100 años, 100 imágenes', amb una tirada de 2.000 exemplars, i 1.794 euros en els 3.050 exemplars de la 'Revista la Legión. Número extraordinario'.