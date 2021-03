El tweet de la noia canaria ha aconseguit més de 4 mil retuits ràpidament

chicxs, ha llegado el día de la venganza pic.twitter.com/0kXBYCwXno — (@saracaasm) February 26, 2021

Tal faràs, tal trobaràs. Les mares i els pares sempre renyen als fills per utilitzar el mòbil mentre estan estudiant per evitar que es desconcentrin. Per la tuitaire canària Sara «ha arribat el dia de la venjança» quan la seva mare li va enviar per WhatsApp una imatge d'un portàtil dient-li que estava estudiant acompanyat d'emoticones plorant fent veure que estava cansada d'estudiar. La seva filla va aprofitar i la va renyar contestant-li «i què fas amb el mòbil?». La seva mare va captar ràpidament la intenció del missatge i li va contestar amb emoticones d'enfadament, donant-se per al·ludida.La tuitaire va penjar a les xarxes el passat 26 de febrer la captura de pantalla de la conversa i ràpidament es va convertir en un èxit viral, amb més de 4 mil retuits i 72 mil likes. Moltes persones van aprofitar el missatge i van expressar les seves situacions similars a la que va viure la Sara.