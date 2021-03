Un nou efecte secundari de la vacuna contra la covid-19 pot confondre's amb el càncer

Actualitzada 05/03/2021 a les 11:32

L'equip de radiòlegs de l'Hospital General de Massachusetts ha detectat que a vegades el sèrum contra el coronavirus provoca la inflamació dels ganglis limfàtics, una reacció que pot confondre's com un senyal de càncer.Els sanitaris van començar a observar que, després de l'aplicació de la vacuna contra la covid-19, algunes persones sofrien la inflor dels ganglis de l'axil·la o sobre la clavícula i, en realitzar una mamografia o una placa de tòrax, apareixien inflamats, segons explica The New York Times.La inflor en l'axil·la va ser un efecte secundari reconegut en els grans assajos de les vacunes de Moderna i Pfizer-BioNTech, segons explica el diari. En el cas de la primera, el 11,6% dels pacients van declarar tenir els ganglis limfàtics inflats després de la primera dosi, i el 16% després de la segona. La incidència de Pfizer-BioNTech sembla ser menor, amb un 0,3%.