Un estudi revela l'alta protecció de la vacuna Sputnik V en persones que ja s'han contagiat

La quantitat d'anticossos en persones prèviament infectades que van rebre una sola dosi, va resultar vuit vegades superior a la d'aquells sense infecció prèvia

Actualitzada 05/03/2021 a les 14:52

Un estudi realitzat a la província de Buenos Aires, la més poblada de l'Argentina, va revelar una alta resposta immune a la primera dosi de la vacuna russa Sputnik V en persones prèviament contagiades, els qui podrien no requerir la segona dosi.En l'estudi, liderat per investigadors del Consell Nacional de Recerques Científiques i Tècniques (CONICET) de l'Argentina i realitzat sota la coordinació del Ministeri de Salut de la província de Buenos Aires, van participar voluntaris que formen part del personal de salut del subsector públic bonaerense.L'esquema aprovat de vacunació amb Sputnik V a Argentina -país que va rebre ja 1.660.540 dosi de la vacuna russa- consta d'un règim de dos components diferents aplicats amb un interval mínim de 21 dies.Segons va informar la cartera sanitària provincial, la investigació va determinar que el 100% de les persones que van participar de l'estudi va desenvolupar anticossos específics contra el nou coronavirus SARS-CoV-2 després de rebre l'esquema complet de dues dosis de la Sputnik V.Però també va revelar que la quantitat d'anticossos en persones prèviament infectades que van rebre una sola dosi de la vacuna va resultar vuit vegades superior a la d'aquells sense infecció prèvia que van rebre l'esquema de vacunació de dues dosis.«Els resultats de l'estudi mostren que les persones prèviament exposades al virus, que van mostrar tenir anticossos abans de l'inici de la vacunació, generen una resposta immune ràpida en rebre una dosi de la vacuna Sputnik», va assenyalar la investigadora Andrea Gamarnik, membre de l'equip que va realitzar l'estudi.Gamarnik, cap del Laboratori de Virologia Molecular de la Fundació Institut Leloir (FIL), va apuntar que els infectats prèviament i vacunats després amb una sola dosi generen «nivells d'anticossos similars i fins i tot superiors als produïts per persones no infectades que van rebre dues dosis de la vacuna».Per a l'investigador Jorge Geffner, de l'Institut de Recerques Biomèdiques en Retrovirus i Sida (INBIRS), «aquests resultats suggereixen que la infecció prèvia genera memòria immunològica que s'evidencia amb la primera dosi de Sputnik V produint nivells augmentats d'anticossos en comparació amb individus no infectats prèviament».En la primera etapa de l'estudi es va analitzar la resposta immune de 142 treballadors de la salut de 18 a 59 anys, dels quals 22 havien estat prèviament infectats amb el nou coronavirus.Segons el Ministeri de Salut bonaerense, el resultat d'estudi «avalaria revisar l'esquema de vacunació per aquelles persones amb antecedents confirmats d'infecció» per covid-19, «la qual cosa permetria optimitzar recursos sense comprometre l'eficàcia de la immunització».«Els resultats preliminars d'aquest estudi entusiasmen molt, són molt valuosos per a la presa de decisions en relació a la campanya de vacunació i la donació de plasma com a tractament per a covid-19», va assenyalar l'assessora biotecnològica del Gabinet d'Assessors del Ministeri de Salut bonaerense, Marina Pifano.