Sanitat vigila 10 variants i detecta els 6 primers casos de la californiana

La sud-africana, la brasilera i la britànica són, de moment, les que més preocupen a Sanitat

Actualitzada 05/03/2021 a les 14:45

El Ministeri de Sanitat ha detectat els primers sis casos de la variant californiana a Espanya i manté sota vigilància un total de 10 variants després d'afegir al llistat d'interès tres més: la de Nova York, una altra originada a Uganda i una última estesa a Portugal, de les quals no consten positius al nostre país.Així ho recull l'última actualització de l'«Informe sobre la situació epidemiològica de la variant B.1.1.7 de SARS-CoV-2 i altres variants d'interès», en el qual adverteix que, encara que la presència de la sud-africana és encara «baixa» amb 54 casos confirmats, «no es descarta que poguessin augmentar en les pròximes setmanes, com ha passat en altres països del nostre entorn».Fins al moment la variant sud-africana s'ha detectat de manera puntual a Espanya, però ja s'han detectat brots epidèmics sense que s'hagi identificat el seu origen en un viatge, assenyala el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, que avisa que el seu impacte podria ser alt si la seva incidència augmenta «de manera considerable», ja que aquesta variant «podria reduir de manera significativa l'efectivitat d'algunes vacunes».«La reducció de l'efectivitat vacunal és entre moderada i alta», explica.És la principal variant d'interès per a la Salut Pública (VOC) que més preocupa a Sanitat juntament amb la B.1.1.7 (la britànica, la més estesa), i la P.1 (brasilera), de la qual també al·ludeix a la seva «escassa» presència, però manté el risc en «moderat», ja que l'impacte podria ser alt en cas que la seva incidència s'incrementi de manera considerable. La seva fuita immunitària està encara en estudi.Sanitat supervisa a més altres set: la P.2 (Rio de Janeiro); la B.1.429 (californiana) i la B.1.525 (nigeriana), de les quals Espanya ha confirmat 14, 1 i 6 casos, respectivament.A les quals ha afegit en aquesta última actualització la B.1.526 (Nova York); l'A.23.1 (originada a Uganda i detectada recentment al Regne Unit, amb escassos casos en altres països) i la C.16, que porta expandint-se per Portugal des de novembre.Sobre aquestes, l'informe indica que la repercussió que puguin arribar a tenir en la Salut Pública «encara es desconeix».«No obstant això, la combinació de mutacions que presenten o la seva expansió en l'àmbit local en unes certes localitzacions fan recomanable el seguiment de la seva situació en aquests moments», afegeix el document.