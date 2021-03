La mortalitat per covid es multiplica per 10 en països amb major població amb sobrepès

Del total de 2,5 milions de defuncions al món, 2,2 s'han produït en països amb alts índexs d'obesitat

Actualitzada 05/03/2021 a les 18:06

«L'obesitat és la pandèmia que ens espera» assegura el doctor Tim Lobsteins, conseller de l'OMS i del Sistema Públic de Salut britànic. Juntament amb un grup d'investigadors, Lobstein ha analitzat per World Obesity Federation, la relació entre l'obesitat i el sobrepès amb la mortalitat per covid-19. Els resultats són clars: la letalitat del virus és deu vegades superior en els països on el 50% de la gent adulta pateix sobrepès.Del total de 2,5 milions de defuncions al món, 2,2 s'han produït en països com Estats Units, Regne Unit, Itàlia o Portugal, països amb un alt nivell de sobrepès. Estats Units, per exemple presenta un 67,9% d'adults obesos i la taxa de mortalitat és de 152 morts per cada 100.000 habitants. Espanya té un 53% de població per sobre del seu pes, i la taxa és de 148.El Vietnam, el país del món amb un menor percentatge de sobrepès (18,5%) té una taxa de mortalitat per covid.19 molt inferior: 0,004 per cada 100.000 habitants.A tot això se suma el fet que les vacunes poden ser menys efectives en adults que estan per sobre del seu pes recomanable. Els autors de l'estudi consideren que val invertir en polítiques de salut públiques per tal de frenar l'obesitat.