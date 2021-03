L'OMS veu possible que un 70% de la població estigui vacunada a l'estiu

La directora de Salut Pública, Maria Neira, creu que cal accelerar el ritme de vacunació i que l'aprovació de noves vacunes ho permetrà

Actualitzada 05/03/2021 a les 11:21



La directora de Salut Pública de l'OMS ha admès que s'estan detectant alguns indicis que apunten que la vacuna està funcionant bé per evitar més contagis, però també per frenar la transmissió.



L'Agència Europea del Medicament ha començat a estudiar aquesta setmana els resultats dels estudis clínics en adults de la vacuna Sputnik. L'EMA també està fent aquesta «revisió continuada» a la vacuna de Johnson&Johnson, Novavax i CureVac. El regulador decidirà el pròxim 11 de març si avala el vaccí de J&J, mentre per les altres dues no hi ha una data prevista.



Des de fa quatre setmanes la tendència de la mortalitat per la covid-19 és a la baixa, tot i que aquesta setmana s'ha donat un repunt de casos a Europa.

La directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Maria Neira, s'ha mostrat optimista de cara a que el 70% de la població s'hagi vacunat contra el coronavirus si s'aproven les noves vacunes properament.Perquè això passi, creu que cal accelerar el ritme de vacunació, ha afegit en una entrevista a El món a RAC 1. «Som força optimistes. Tindrem bones notícies respecte al nombre de vacunes que es podran aprovar els propers mesos i, tant de bo, les properes setmanes, i que ens permetrà ampliar molt el ritme. Hi ha una gran esperança«, ha afegit Neira.