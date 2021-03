L'OMS reclama suprimir les patents de les vacunes contra la covid-19: «Hem de retirar tots els obstacles»

Tedros Adhanom demana als governs que «intervinguin» perquè «l'augment de la producció no passarà per si sol»

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, reclama accions a nivell mundial per augmentar la producció de vacunes contra la covid-19, entre elles acords amb les farmacèutiques per a la transferència de la tecnologia o fins i tot l'aixecament de les patents. En un article al diari britànic 'The Guardian', el director general de l'OMS ha demanat «estar a l'altura del repte» per garantir l'accés universal als vaccins i ha reclamat als governs «intervenir» perquè «l'augment de la producció no passarà per si sol». En el marc de l'Organització Mundial del Comerç s'està debatent una iniciativa de Sud-àfrica i l'Índia per aixecar les patents, però els països rics, entre ells els de la Unió Europea, s'hi oposen.