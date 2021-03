França permet als seus ciutadans anar a Espanya però demana evitar els viatges

Com a condició han presentar un test PCR negatiu a la tornada

Actualitzada 05/03/2021 a les 13:36

Les autoritats franceses autoritzen els viatges a Espanya i als altres països de la Unió Europea, amb la condició de presentar un test PCR negatiu a la tornada, però al mateix temps demanen als ciutadans de les zones amb alta incidència epidèmica que evitin els desplaçaments dins de França.El primer ministre francès, Jean Castex, va llançar aquest dijous una «recomanació» als habitants dels 23 departaments (inclosos els de la regió de París) més afectats per a «no sortir en la mesura que sigui possible».Sense arribar a la prohibició, va justificar aquesta «petició de sentit comú» perquè el virus colpeja de manera desigual a les diferents zones de França: «Evitem propagar-ho on continua havent-hi una menor intensitat», va dir.Sobre els moviments amb la resta de països de la UE, l'estratègia francesa ha preferit evitar tancaments totals de fronteres i decisions unilaterals per a privilegiar un enfocament coordinat.No és necessari invocar en aquests desplaçaments un «motiu imperiós», com sí que s'exigeix per a viatjar a la resta del món.Però des de finals de gener, a l'entrada a França des de qualsevol Estat de l'Espai Econòmic Europeu (els de la UE, Andorra, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino, el Vaticà i Suïssa) cal presentar un test PCR negatiu realitzat com a molt 72 hores abans.La possibilitat d'anar a Espanya i el règim de restriccions allí (sobretot a Madrid), molt més suau que a França, ha propiciat un cert moviment turístic per gaudir de condicions que en aquest país no es donaran almenys en les pròximes quatre o sis setmanes, segons l'anunciat pel Govern.A França, després del final del segon confinament, que es va prolongar des de finals d'octubre a mitjans de desembre, han continuat tancats tots els establiments de vida social com els bars, restaurants, cinemes, teatres, sales d'espectacles o gimnasos, entre altres.A més, el toc de queda actualment va de les 6 de la tarda a les 6 del matí. I en algunes zones amb una taxa d'incidència epidèmica molt alta (les ciutats de Niça i Dunquerke, així com tot el departament de Pas de Calais des del dissabte) s'ha imposat un confinament domiciliari durant els caps de setmana.Pel que respecta als plans d'implantar un passaport de vacunació per a permetre els moviments entre països membres de la UE, França s'ha mostrat reticent i encara que no rebutja aquesta idea de manera absoluta, considera que no és una cosa que pugui aplicar-se ràpidament, sinó en tot cas de cara a l'estiu.El ministre de Sanitat, Olivier Véran, ha insistit aquest divendres que «no és un tema per avui» i encara que ha admès que aquest passaport pugui servir per anar d'un país a un altre, no creu que pugui valer a l'interior de França per a vetar l'entrada a uns certs establiments als qui no hagin estat vacunats, donada la tradició igualitària francesa.