Facebook limita els anuncis sobre política a Espanya

Aquesta mesura també s'ha inclòs a Instagram

Actualitzada 05/03/2021 a les 19:48

Facebook segueix endavant amb el seu pla d'eliminar la política de la xarxa social. L'empresa de Zuckerberg ha estès els controls que permeten veure menys anuncis sobre temes relacionats amb eleccions i política tant a Facebook com Instagram. Aquesta mesura s'aplica ja a Espanya.Al juny la companyia va introduir mecanismes per desactivar anuncis electorals, polítics o socials. Aquest dijous això ha arribat a més de 90 països, on els anunciats han d'estar prèviament autoritzats i indicar que es tracta d'una publicació pagada.D'aquesta manera es volen evitar les fakenews i les publicacions polítiques a les xarxes socials de la companyia.