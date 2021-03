El gest de Marc Màrquez amb Carlos, el repartidor que estudiava mecànica sota una farola

Carlos es va fer viral a les xarxes per una imatge en la qual se'l veia estudiant sota un fanal a l'espera de fer la seva següent entrega

Sueña con ser mecánico del Mundial

Sueña con ser parte de un equipo de #MotoGP

¡Y trabaja muy duro para ello!

El #EquipoRepsol, de la mano de #MM93, le anima a que siga esforzándose para cumplirlo. ¡Nos gusta la gente trabajadora!

¡Seguro que se hace realidad! pic.twitter.com/IEAla3BgNb — Box_Repsol (@box_repsol) March 5, 2021

La imatge de Carlos Alegre, un repartidor, estudiant sota un fanal es va fer viral i va reivindicar el valor de la feina i l'esforç que fan molts joves en la nostra societat per poder compaginar feina i estudis.Carlos es va fer viral a les xarxes per una imatge en la qual es veia al repartidor de 24 anys estudiant sota un fanal a l'espera de fer la seva següent entrega. Aquest repartidor de Glovo apareixia a la foto amb les anotacions sobre les cames, mentre al seu costat hi havia la moto preparada per si li sortia un servei i havia de sortir volant. Carlos és estudiant de mecànica de competició i el seu somni és arribar a un equip de MotoGP, quelcom que gràcies a aquesta imatge i a la seva pròpia actitud està a prop d'aconseguir.A més de rebre moltes ofertes de treball, ara ha rebut un missatge d'una persona molt especial: el campió Marc Márquez. El vuit vegades campió del món l'ha convidat que, quan es permeti l'accés al públic dels circuits, vagi a veure'l al box i puguin saludar-se.«Aprecio moltíssim sobretot l'esforç, el sacrifici i lluitar pel que un vol, això en la vida és fonamental. Et convidem a un Gran Premi quan torni tot a la normalitat perquè vegis una MotoGP de prop, que és el teu somni i ens puguem conèixer», destaca el pilot de Cervera.