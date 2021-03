Confirmen que el coronavirus és més agressiu amb gent que té un tipus de sang específic

Un estudi suggereix que el SARS-CoV-2 se sent particularment atret per l'antigen del grup sanguini A

A mesura que els investigadors de tot el món treballen per a identificar i abordar els factors de risc greu de covid-19, els investigadors han trobat una evidència addicional que uns certs tipus de sang podrien estar associats amb un major risc de contreure la malaltia.Un nou estudi publicat en la revista 'Blood Advances' detalla un dels primers estudis de laboratori que suggereixen que el SARS-CoV-2, el virus que causa la covid-19, se sent particularment atret per l'antigen del grup sanguini A que es troba en les cèl·lules respiratòries.En l'estudi, els investigadors van avaluar una proteïna en la superfície del virus SARS-CoV-2 anomenada domini d'unió al receptor o RBD. El RBD és la part del virus que s'adhereix a les cèl·lules hoste, per la qual cosa és un objectiu d'investigació important per a comprendre com es produeix la infecció.L'equip va avaluar antígens sintètics de grups sanguinis en glòbuls vermells i respiratoris que es troben en individus dels grups sanguinis A, B i O, i va analitzar com interactuava el RBD del SARS-CoV-2 amb cada tipus de sang únic.Van descobrir que el RBD tenia una forta preferència per unir-se al grup sanguini A que es troba en les cèl·lules respiratòries. No va mostrar preferència pels glòbuls vermells del grup sanguini A o altres grups sanguinis que es troben en els glòbuls vermells o respiratoris.«És interessant que el RBD viral realment prefereixi el tipus d'antígens del grup sanguini A que es troben en les cèl·lules respiratòries, que presumiblement és la forma en què el virus ingressa a la majoria dels pacients i els infecta», ressalta l'autor de l'estudi Sean R. Stowell, de l'Hospital Brigham and Women's, als Estats Units.«El tipus de sang és un desafiament perquè s'hereta i no és una cosa que puguem canviar. Però si podem comprendre millor com interactua el virus amb els grups sanguinis de les persones, és possible que puguem trobar nous medicaments o mètodes de prevenció».