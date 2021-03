Cap nou cas de grip i només vuit des d'inici de la temporada a tot el país

La setmana passada Catalunya va informar de la detecció del seu primer cas

Actualitzada 05/03/2021 a les 19:19

La circulació del virus de la grip contínua sent «esporàdica» a Espanya i aquesta setmana no s'ha notificat cap nou cas, amb el que es mantenen en vuit els detectats des de l'inici de la temporada, segons l'informe setmanal de Vigilància de la Grip i altres virus respiratoris.Segons l'informe, fins al moment s'han notificat 7 deteccions de virus de la grip procedents de mostres no sentinella: 4 virus tipus B i 4 virus tipus A: un A(H3N2), dos A(H1N1) pdm09 i un ANS.La setmana passada, Catalunya va informar de la detecció del seu primer cas, que va ser de virus tipus B a partir de mostres sentinella obtingudes en la vigilància d'infeccions respiratòries agudes (Ires) en Atenció Primària.Les altres comunitats que van notificar deteccions del virus han estat Aragó (4) i Castella-la Manxa (3).