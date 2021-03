La salut pública és motiu per restringir-les, però s'han d'avaluar «cas per cas»

La prohibició generalitzada de les concentracions i manifestacions amb motiu del 8-M a Madrid és una limitació «desproporcionada» del dret de reunió pacífica. És l'opinió d'Amnistia Internacional després de l'anunci de la Delegació de Govern de Madrid de no permetre els 104 esdeveniments d'aquest tipus previstos per als dies 7 i 8 de març adduint, principalment, motius de salut pública. L'oenagé admet que el Dret Internacional dels drets humans reconeix en l'argument de la salut un motiu per limitar manifestacions, però subratlla que, en tot cas, s'ha de fer una anàlisi «cas per cas», preveient mesures per prevenir contagis, «sense necessitat de prohibir la manifestació en la seva totalitat».