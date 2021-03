Whatsapp ja permet fer videotrucades des de l'ordinador

Les videotrucades funcionen tant en orientació vertical com en horitzontal

Actualitzada 04/03/2021 a les 19:34

Des d'avui, els usuaris de Whatsapp ja poden fer videotrucades de Whatsapp a través de l'ordinador. Aquesta possibilitat facilitarà el treball entre professionals i permetrà veure millor a familiars i amics, així com tenir les mans lliures durant la conversa.

Les videotrucades funcionen tant en orientació vertical com en horitzontal, apareixen en una finestra independent redimensionable a la pantalla de l'ordinador, i sempre es mostren en primer pla, per no perdre mai la imatge en una pestanya del navegador o entre una pila de finestres obertes.