Una aplicació per carregar el mòbil fora de casa sense cables i gratis

L'objectiu a mitjà termini és incloure punts a tot el territori nacional

Actualitzada 04/03/2021 a les 17:33

L'empresa Wicharge System del parc científic de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx ha desenvolupat una aplicació per carregar el telèfon mòbil fora de casa i de manera gratuïta sense necessitat de cables.La companyia ja ha instal·lat mig centenar de bases de càrrega sense fil en diferents punts de la província d'Alacant.A través de la descàrrega de l'aplicació, els usuaris poden localitzar la ubicació de les bases de càrrega sense fil, quantes estan disponibles en temps real i com arribar a elles, segons ha explicat en un comunicat l'impulsor de Wicharge System, Antonio Rodes.L'objectiu a mitjà termini és incloure punts a tot el territori nacional.La idea és que la major quantitat de comerços, hospitals o ajuntaments comptin amb aquest servei i que la gent pugui carregar el seu telèfon mòbil de manera fàcil i gratuïta.A més de l'aplicació mòbil, han desenvolupat una tecnologia que consisteix en bases de càrrega sense fils que poden instal·lar-se en qualsevol comerç, zona d'oci o bancs, entre altres espais.Aquestes bases de càrrega tenen una potència de fins a 15W en funció del dispositiu i utilitzen l'estàndard QI, basat en la inducció electromagnètica.A més, són vàlides per a qualsevol telèfon mòbil que disposi del servei de càrrega sense fil.