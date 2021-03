Sanitat demana tancar les comunitats per Setmana Santa i que els estudiants no viatgin

Considera que encara no s'haurà immunitzat una proporció suficient de la població per aconseguir una reducció significativa del risc

Actualitzada 04/03/2021 a les 11:41

La Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat proposa que les comunitats autònomes mantinguin els seus tancaments perimetrals entre el 26 de març i el 9 d'abril per limitar la mobilitat durant les vacances de Setmana Santa i evitar un rebrot de la pandèmia de coronavirus.Segons el document al que ha tingut accés EFE, també es recomana específicament que els estudiants universitaris que resideixin durant el curs acadèmic en una altra comunitat autònoma o país no es desplacin i que «s'evitin tots els viatges que no siguin necessaris».Entre les propostes, que seran traslladades a les comunitats per aconseguir una resposta homogènia de mesures per a la Setmana Santa, també està mantenir el toc de queda entre les 22.00 i les 6.00 hores, i limitar les reunions en espais públics o privats a un màxim de quatre a sis persones.El document insisteix que les comunitats no baixin el nivell d'alerta des de les dues setmanes prèvies a l'inici de la Setmana Santa «encara que els indicadors siguin favorables» i, per això, es demana mantenir les mesures restrictives establertes en aquest moment.La Comissió de Salut Pública planteja en el document la no celebració d'esdeveniments massius «de qualsevol índole» que impliquin aglomeració o concentració de persones.Les cerimònies en espais tancats seguiran les normes d'aforament i altres mesures establertes en el document d'Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de covid-19 segons el nivell d'alerta de cada comunitat autònoma.A més, es desaconsella expressament la celebració de trobades socials als domicilis o en altres espais tancats amb no convivents.Sanitat argumenta aquestes propostes en el fet que per Setmana Santa encara no s'haurà immunitzat amb la vacuna a una proporció suficient de la població per aconseguir una reducció significativa del risc.Per això, diu, les mesures no farmacològiques de control de la transmissió continuaran sent les principals mesures de salut pública per evitar un nova ona epidèmica.En aquest sentit, considera pertinent fer una campanya institucional per evitar la relaxació de comportament sota el lema: «No 'salvem setmanes', salvem vides».