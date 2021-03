L'OMS alerta de la pujada de nous casos a Europa després de sis setmanes de descensos

Ha instat a intensificar la vigilància de les noves mutacions i a augmentar el número de tests i les mesures de rastreig i aïllament

Actualitzada 04/03/2021 a les 12:01

Necessitat d'augmentar el nombre de vacunes

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat aquest dijous que els nous casos de covid-19 han tornat a pujar a Europa després de sis setmanes de descensos i ha instat a intensificar la vigilància de les noves mutacions més contagioses i a augmentar el número de tests i les mesures de rastreig i aïllament.Els nous contagis van pujar un 9% la setmana passada i més de la meitat dels 53 països de la regió europea de l'OMS presenten un augment de nous casos, sobretot a Europa Central i de l'Est, encara que també s'ha produït un augment en la zona occidental, ha explicat en roda de premsa el director de l'OMS-Europa, Hans Kluge.Kluge ha que la reobertura de les societats es faci de manera «coherent, gradual i basada en evidències» i impulsar la campanya de vacunació contra el coronavirus.La mutació B 1.1.7., sorgida al Regne Unit, és present ja a 43 països; la coneguda variant sud-africana (B 1.351), a 26; i la P1 (el Brasil/Japó), a 15.«Estem en un punt d'inflexió. Estem molt preocupats, però alhora hem vist que és possible contenir les noves variants», ha assenyalat Kluge, en al·lusió als resultats obtinguts als països que més ràpid estan vacunant a la seva població, com el Regne Unit i Israel.Kluge va insistir en la necessitat de «tornar al bàsic», d'usar «el que sabem que funciona» per a suprimir l'expansió del virus.L'Agència Europea del Medicament (EMA) ha començat avui un procés de «revisió contínua», un anàlisi a temps real, de les dades sobre la seguretat, l'eficàcia i la qualitat de la vacuna russa Sputnik-V, un procés que podria conduir a autoritzar l'ús d'aquest fàrmac a la Unió Europea (UE).Kluge ha qualificat l'anunci de «bones notícies» i «una evolució molt benvinguda», al·ludint a la necessitat d'augmentar el nombre de vacunes disponibles a la regió europea.El màxim responsable de l'OMS-Europa es va referir també a les iniciatives de diversos països europeus com Àustria i Dinamarca per impulsar pel seu compte la col·laboració en vacunació amb països de fora de la UE, Israel en aquest cas, i va assenyalar que no significa necessàriament una «bretxa» en la solidaritat entre països.«La solidaritat internacional no es contradiu amb la responsabilitat nacional», va dir Kluge, mostrant-se comprensiu amb els esforços de cada país pensant en la seva població, però advertint alhora de la importància de donar suport al Mecanisme COVAX de l'Aliança Mundial per a les Vacunes (GAVI) i de vacunar a personal sanitari i persones vulnerables en tot els països.