L'EMA també està fent aquesta «revisió continuada» a la vacuna de Johnson&Johnson, Novavax i CureVac. El regulador decidirà el pròxim 11 de març si avala el vaccí de J&J, mentre per les altres dues no hi ha una data prevista.Tampoc l'EMA ha avançat quan donarà la seva opinió sobre la vacuna russa, ja que primer ha de tenir suficients evidències de tots els assajos per permetre als seus creadors demanar formalment l'autorització per comercialitzar la vacuna. Llavors, l'EMA acabarà la revisió de tots els resultats i decidirà si permet el seu ús.L'Sputnik ja s'està administrant a Rússia i a altres països que l'han importat.