Itàlia bloqueja un enviament de vacunes d'Oxford-AstraZeneca a Austràlia

Roma és la primera capital europea en activar el mecanisme de control d'exportacions amb l'aval de Brussel·les

Actualitzada 04/03/2021 a les 18:25

Itàlia ha bloquejat un enviament de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca a Austràlia, segons confirmen fonts comunitàries. En concret, el govern italià s'ha oposat a l'exportació de 250.000 dosis d'aquest vaccí. La decisió ha tingut l'aval de la Comissió Europea que revisa totes les peticions per autoritzar exportacions de vacunes fora de la Unió Europea. Així, Roma es converteix en la primera capital europea en activar el mecanisme de control d'exportacions que va crear l'executiu europeu per evitar que les companyies que no compleixen els compromisos d'entrega de vacunes puguin fer enviaments que posin en risc el subministrament de la Unió Europea.