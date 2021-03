Madrid encapçala el nombre de diagnosticats en una setmana amb 7.478

Espanya ha registrat 6.037 nous casos positius de covid-19 en les darreres 24 hores, fet que deixa la xifra global d'infeccions en 3.142.358 des del març de l'any passat. Pel que fa a les defuncions, des de dimecres n'hi ha hagut 254, i ara la xifra global és de 70.501. Madrid encapçala la xifra de contagis en els últims 7 dies amb 7.478 casos, seguida de Catalunya amb 6.230. Per darrere, Andalusia amb 4.220 i el País Basc amb 1.757. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 591.869 casos. Just després se situa Catalunya amb 506.216. Andalusia se situa en tercer lloc d'aquest rànquing amb 481.316 infectats.