El món va malgastar 931 milions de tones d'aliments el 2019

Actualitzada 04/03/2021 a les 19:25

A nivell mundial «per càpita» es malgasten 121 quilograms d'aliments a l'any, segons l'estudi, si bé 74 d'aquests s'originen a les llars, on es descarta un 11% del total d'aliments disponibles.

Consumidors, detallistes i restaurants, entre altres, van malgastar 931 milions de tones d'aliments el 2019, o el 17% del total del menjar consumible al món, segons un nou informe del Programa de l'ONU per al Medi Ambient (PNUMA), amb seu a Nairobi, i a l'organització associada WRAP.Aquesta quantitat equival en pes a 23 milions de camions de 40 tones completament carregats i suficients per a donar la volta a la Terra set vegades, detalla l'estudi publicat avui, que busca unir esforços per reduir a la meitat el desaprofitament per al 2030 d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per les Nacions Unides.«Si volem prendre'ns de debò la lluita contra el canvi climàtic, la pèrdua de naturalesa i biodiversitat, la contaminació i el desaprofitament, les empreses, els governs i els ciutadans de tot el món han de fer la seva part per reduir el desaprofitament d'aliments», ha declarat la directora executiva del PNUMA, Inger Andersen.L'anomenat 'Informe de l'índex de desaprofitament d'aliments 2021', assenyala el fort impacte ambiental, social i econòmic d'aquesta pràctica en els 54 països analitzats, i estima que entre el 8% i el 10% de les emissions globals de gasos d'efecte d'hivernacle estan associades amb aliments que no es consumeixen.A més, la recerca revela que la quantitat de residus comestibles «per càpita» és molt similar a totes les llars amb independència dels seus ingressos, la qual cosa suggereix que es tracta d'un «problema global» que afecta per igual a nacions desenvolupades i en desenvolupament.