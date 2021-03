El Govern destrueix gairebé 1.400 armes confiscades a ETA i els GRAPO

Durant l'acte una piconadora ha procedit a la seva destrucció

Actualitzada 04/03/2021 a les 12:47

El president del Govern, Pedro Sánchez, presideix aquest migdia un acte en el que una piconadora destruirà prop de 1.400 armes confiscades durant dècades per les forces de seguretat a organitzacions terroristes, en la seva majoria a ETA, encara que també hi ha armament intervingut als GRAPO.La destrucció simbòlica d'aquestes armes se celebrarà al col·legi de Guàrdies Joves de la Guàrdia Civil de Valdemoro, a Madrid, en un acte al qual acudiran el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i representants dels governs basc i navarrès, així com del Poder Judicial i del Ministeri Fiscal.També està prevista la presència de membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i de diverses policies autonòmiques, funcionaris d'Institucions Penitenciàries i Forces Armades.A l'acte han estat convidats representants de les associacions i fundacions de víctimes del terrorisme, entre elles Dignidad y Justícia, que ha declinat l'assistència en considerar el seu president, Daniel Portero, que es tracta d'«una maniobra publicitària» de l'Executiu de Sánchez per tractar de «tapar l'abandó, humiliació i traïció als que té sotmeses a les víctimes del terrorisme».L'organització d'aquest acte ha estat impulsada pel Ministeri de l'Interior i el Centre Memorial de les Víctimes del Terrorisme, el patronat del qual encapçala el president del Govern.