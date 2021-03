El 35,1% dels enquestats ha plorat per la situació i un 14,9% ha tingut problemes de son

Actualitzada 04/03/2021 a les 12:53

El 23,4% dels espanyols diu haver sentit molt o força por de morir per la covid-19, segons una enquesta sobre salut mental realitzada pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). La por de morir és més elevada entre les dones (28,3%) que els homes (18,4%) i la franja d'edat que més ho ha sentit és la de 55 a 64 anys (26,2%). Un 35,1% dels enquestats afirma que ha plorat per la pandèmia. Per edat, els joves d'entre 18 i 24 anys són els que més reconeixen haver plorat (42,8%). A més, un 41,9% dels ciutadans ha tingut problemes de son. El 51,9% s'ha sentit cansat o amb poca energia i un 38,7% ha tingut mals de cap.