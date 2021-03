Diverses comunitats autònomes aposten per limitar la mobilitat per Setmana Santa

Sanitat apurarà una setmana més, fins dimecres que ve, per trobar una resposta homogènia en tot el territori nacional

Actualitzada 04/03/2021 a les 09:36

La Comunitat de Madrid advoca «a priori» per no tancar les seves fronteres aquesta Setmana Santa per a «moure» l'economia, mentre la majoria de les autonomies criden a la «prudència» i defensen limitar els moviments entre regions per evitar una quarta onada de la pandèmia.El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes s'han donat una setmana més, fins dimecres que ve, per a conjuminar propostes al Consell Interterritorial de Salut de cara a la Setmana Santa i trobar una resposta homogènia en tot el territori nacional.La Comissió de Salut Pública farà les seves propostes sobre el pla de Setmana Santa el dijous, segons ha avançat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que ha volgut deixar clar aquest missatge: «El nostre objectiu continua sent salvar vides, no salvar setmanes».La ministra ha assegurat que durant la reunió mantinguda aquest dimecres amb els consellers de Sanitat la frase més reiterada ha estat la crida a la prudència i a la responsabilitat.Diverses comunitats autònomes aposten per limitar la mobilitat entre diferents territoris per Setmana Santa i algunes com la Comunitat Valenciana ja s'han posat en contacte amb les regions limítrofes (Balears, Aragó, Múrcia, Castella-la Manxa i Catalunya) per buscar aquest front comú.Castella-la Manxa ha demanat expressament a Madrid que es tanqui perimetralment per evitar les sortides de ciutadans de zones amb una incidència més alta a altres comunitats.No obstant això, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso (PP), no és partidària «a priori» de tancar la regió per Setmana Santa, ja que «obrir o tancar una comunitat a hores d'ara no soluciona res».A més, considera positiu que els ciutadans puguin anar a les seves segones residències o que turistes d'altres punts d'Espanya o altres països vinguin als museus de la regió o a «moure» l'economia madrilenya a través dels comerços i restaurants, mentre es compleixin «en tot moment» les recomanacions sanitàries.D'altra banda, el vicepresident regional, Ignacio Aguado (Cs), s'ha mostrat partidari que les persones vacunades puguin moure's lliurement pel territori nacional per Setmana Santa.«És la meva opinió personal respecte al que podria ser una obertura gradual de les restriccions i una major mobilitat», ha dit Aguado en roda de premsa després de la Consell de Govern, on ha precisat que «caldrà cenyir-se al que diguin els experts sanitaris».Després de llançar aquesta proposta, la presidenta madrilenya s'ha mostrat sorpresa perquè Aguado no hagi fet aquest plantejament «després de dues hores de debat al Consell de Govern» i no l'hagi consultat amb la Conselleria de Sanitat.«Les competències en matèria de sanitat les té un conseller que era allí present i al qual no se l'ha consultat», ha expressat Ayuso, que ha reconegut que ella mateixa va proposar a l'agost que els vacunats i els qui hagin passat la malaltia «comencin a tenir una certa llibertat» i es va quedar «sola».No ha estat l'única diferència que han mostrat públicament aquest dimecres els dos socis de Govern, que prèviament han creat confusió amb els seus missatges en Twitter sobre l'administració de la vacuna d'Astrazeneca, que actualment s'injecta només a persones d'entre 18 i 55 anys, com va aprovar la Comissió de Salut Pública.Mentre Ayuso ha informat en un tuit que demanarien al Consell Interterritorial administrar aquesta vacuna a majors de 65 anys, Aguado ha assenyalat després que seria per a majors de 55.Fonts pròximes a Ayuso han aclarit que la Comunitat ja havia demanat poder administrar la vacuna AstraZeneca a persones d'entre 55 i 65 anys però aquest dimecres anaven «més enllà» en reclamar-la també per a majors de 65.La Comunitat de Madrid ha administrat fins al dimarts inclòs el 72,6% de les vacunes contra el coronavirus rebudes, amb 543.389 d'un total de 748.435, segons les dades de l'Executiu regional, que afegeix que 178.395 persones han rebut ja les dues dosis, per la qual cosa el 2,6% de la població madrilenya està immunitzada.La incidència acumulada de coronavirus continua descendint a la regió fins aconseguir els 261,32 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, encara que està molt per sobre de la mitjana nacional, de 159,57, segons les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat.La Comunitat de Madrid ha registrat un descens en els morts per coronavirus als hospitals de la regió en passar de 30 el dimarts a 21 aquest dimecres, mentre que els nous contagis han pujat de 1.378 a 1.500, dels quals 1.214 corresponen a les últimes 24 hores.D'altra banda, la pressió hospitalària ha disminuït lleugerament aquest dimecres amb 1.790 ingressats en planta i 521 en UCI, enfront dels 1.839 ingressats en planta i 530 del dimarts.