Casademunt se suma a larga llista de cantants morts en accident de trànsit

La carretera s'ha cobrat la vida d'altres artistes, com Tino Casal, Cecilia o Nino Bravo

Actualitzada 03/03/2021 a les 17:55

Nino Bravo, Cecilia i Tino Casal són alguns dels cantants espanyols que formen part de la llarga i trista llista d'artistes morts en accident de trànsit, a la qual se suma ara Álex Casademunt.El cantant, actor i presentador de televisió va morir anit en xocar frontalment el turisme que conduïa amb un autobús de la línia 5 del servei Mataró Bus, que anava sense passatgers i que, en aquest moment, passava per un pont sobre la ronda de Mataró.Casademunt tenia 39 anys, només dos menys que Tino Casal, referent del glam rock espanyol, que va perdre la vida amb 41 als afores de Madrid, quan es dirigia a un estudi d'enregistrament.Més joves encara eren Nino Bravo i Cecilia, que es van deixar la vida en la carretera a la mateixa edat: 27 anys.Nino Bravo va morir el 16 d'abril de 1973 a Villarrubio (Cuenca), quan el cotxe en el qual viatjava cap a Madrid es va sortir de la via i va donar diversos tombs de campana.El cantant valencià havia protagonitzat una carrera estel·lar que en pocs anys li havia col·locat en el cim de la popularitat i que prometia donar-li moltes més alegries.Igual que Cecilia, que va morir tornant d'un concert que havia estat un èxit i en el qual havia cantat temes com a 'Dama, dama' o 'Mi querida España'. La cantant va topar amb el seu 124 contra un carro de bous a la província de Vigo.Com a milions són els morts que s'han cobrat les carreteres del món, molts anònims i alguns famosos, com Grace Kelly, Diana de Gal·les, Fernando Martín o Álex Angulo.