Alerten d'una campanya de 'phishing' que suplanta a l'Agència Tributària

Els delinqüents envien un correu electrònic o SMS falsos on informen que l'administració li ha de tornar uns diners

Actualitzada 04/03/2021 a les 18:40

La Guàrdia Civil de Navarra ha alertat sobre una campanya en la qual els autors es fan passar per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Els estafadors utilitzen el conegut mètode del 'phising', el qual consisteix en el robatori d'informació personal mitjançant correus electrònics fraudulents.En aquest cas, els delinqüents envien un correu electrònic o SMS falsos on informen el contribuent que li pertany una quantia econòmica que aquesta administració li ha de tornar. Li proporcionen un enllaç a una pàgina web falsa amb un formulari amb la finalitat d'obtenir la seva informació personal i bancària o fent-li descarregar fitxers amb virus.Per al suposat enviament dels diners per part de l'Agència Tributària és necessari accedir a una adreça web o emplenar un formulari on s'han d'aportar dades de comptes bancaris o targetes de crèdit o dèbit, ha explicat en una nota la Guàrdia Civil.En cas d'haver estat víctima d'aquesta suplantació, la Guàrdia Civil ha recomanat vigilar periòdicament la informació personal que circula per Internet -'egosurfing'-. Que es tracta de buscar-nos a nosaltres mateixos per internet per a saber quina informació apareix per la xarxa.Si realitzant una cerca a internet i es troba alguna informació indeguda «tens a la teva disposició els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les teves dades personals». L'Agencia Española de Protección de Datos proporciona les pautes per poder fer-ho .Igualment, si s'han proporcionat dades bancàries, insta a posar-se en contacte amb l'entitat bancària amb la finalitat de prendre les mesures de seguretat oportunes per evitar que realitzin càrrecs fraudulents.Finalment, en cas de dubte, ha animat a contactar directament, bé en Oficines físiques o a través de nombres de telèfons oficials, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària.També es pot contactar amb la Guàrdia Civil de Navarra en qualsevol de les 53 Oficines d'Atenció al Ciutadà que té desplegades per tota la Comunitat foral, telefonant al 062 a qualsevol hora del dia o, a través de l'aplicació telefònica ALERTCOPS. Des de la unitat de Delictes Telemàtics (EDITI) de la Guàrdia Civil a Navarra s'estan realitzant les recerques pertinents per atrapar els autors d'aquesta estafa.També existeix una Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI) i amb la qual es pot contactar a través de la Línia d'ajuda en ciberseguretat INCIBE, trucant de manera gratuïta i confidencial al número 017.