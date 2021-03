Victoria Abril demana perdó als familiars dels morts per la covid

L'actriu va oferir un discurs negacionista durant la roda de premsa dels Premis Feroz assegurant que «les vacunes són experiments sense provar»

Actualitzada 03/03/2021 a les 08:41

Sense mascareta però amb un discurs molt allunyat del negacionista que va donar durant la roda de premsa de presentació com a premi Feroz d'Honor 2021, Victoria Abril ha recollit el premi demanant disculpes als familiars dels morts per la covid als que va poder ofendre.«Demano disculpes si a la roda de premsa, parlant sense filtres dels vius, he ofès als que han perdut als seus èssers estimats, us juro que no ha estat la meva intenció, per a mi totes les vides conten», ha assenyalat l'actriu després de recollir el seu guardó i ser ovacionada pels assistents.Es referia a les declaracions que va fer el passat 25 de febrer. «Això no és covid, és un coronacirc», va assenyalar llavors Abril, sense mascareta com aquesta nit i despreocupada per ser presa com a «negacionista». «Som conillets d'Índies, les vacunes són experiments sense provar que ens fiquen ràpid i des que ens vacunen hi ha més casos positius», va dir.Però en la gala en la que ha recollit el Feroz d'Honor per part de l'Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) en reconeixement a la seva trajectòria, especialment activa en els anys 80 i 90 i marcada pel seu treball amb directors com Vicente Aranda o Pedro Almodóvar, Abril ha abandonat aquest discurs.Ha tirat de «costella» per als agraïments, especialment a Vicente Aranda, Pedro Almodóvar i Agustín Díaz Yanes, ha assegurat que troba a faltar el cinema i al públic, i s'ha declarat membre de la família del cinema espanyol, a la qual està disposada a tornar des de la seva retirada «de la infància a la recerca de pau» després d'un últim any «infravivint» a París.«Si em necessiteu, xiuleu, que pujo», ha assegurat qui ha reconegut que li agradaria morir «com Molière, maquillada» i treballant com a actriu.A Abril l'ha presentat el seu company Jorge Sanz, qui ha assegurat que va aprendre d'ella «que no t'has de fiar de ningú» i que els actors són «els catalitzadors de tots els petits i grans artesans dels quals es compon aquest ofici».«Victoria Abril té la qualitat que sempre et creuràs al seu personatge. Compte amb això de les mascaretes, que igual ens convenç a tots...», ha afegit l'actor sobre una actriu «única, insubstituïble i diferent a tota la resta» que «fa temps que ha decidit fer el que vol i quan vol i ser una gran diva perquè pot».