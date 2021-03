Sense micos no hi ha vacuna

Són els grans protagonistes, involuntaris, en la prova de vacunes. Però com no n'hi ha suficients, les proves s'estan endarrerint. Els micos s'han convertit en peça fonamental en el desenvolupament de les vacunes contra el coronavirus i, com que en l'actualitat n'hi ha tantes en ple assaig, no hi ha micos per a totes.



El preu s'ha disparat

Cal recordar que, abans de posar una vacuna a una persona, ha passat abans per un animal, en aquest cas, el que vulgarment s'anomena «mico de laboratori», que està destinat a finalitats científics.El laboratori xinès Yisheng Biopharma ja va advertir l'any passat que aquesta mancança s'acabaria produint, i així ha acabat sent. El cap del laboratori, David Shao, detallava que, al canvi, abans de la pandèmia es pagaven entre 1.250 i 2.500 euros per mico, però ara tenen un cost d'uns 12.500 euros.