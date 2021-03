Sanitat i comunitats es donen una setmana per unificar un pla de Setmana Santa

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha dit que «El nostre objectiu continua sent salvar vides, no salvar setmanes»

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes s'han donat una setmana, fins dimecres vinent, per formular propostes al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de cara a la Setmana Santa i trobar una resposta homogènia i conjunta a tot el territori que eviti una quarta onada de la pandèmia.Demà, la Comissió de Salut Pública farà les seves propostes sobre el pla de Setmana Santa, segons ha avançat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Interterritorial, en la qual ha volgut deixar clar aquest missatge: «El nostre objectiu continua sent salvar vides, no salvar setmanes».La ministra ha assegurat que durant la reunió amb els consellers de Sanitat la frase més reiterada ha estat la crida a la prudència i a la responsabilitat.