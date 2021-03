Nous símptomes de la covid: halitosi i inflamació de la bucosa oral

Se sumen a d'altres, com la «llengua-covid»

Després d'un any d'estudi del nou coronavirus, causant de la covid-19, s'han descrit símptomes de caràcter respiratori, trombòtic, neurològic, digestiu o cutani. Ara, un equip d'investigadors madrilenys, liderats per la dermatòloga de l'Hospital Universitari La Paz Almudena Nuño, han identificat també alteracions en la llengua i en la mucosa oral com a símptoma que es pateix amb la covid-19.L'estudi, publicat a Sciencedirecte, es va dur a terme a l'abril de 2020 a l'antic hospital de campanya de IFEMA amb 666 pacients amb covid-19. D'ells, 78 (el 11,7%) van presentar alteracions a la mucosa oral. La més freqüent va ser papilitis lingual transitòria anterior en forma d'O (11,5%) associada o no a edema lingual (6,6%); estomatitis, aftosa (6,9%), mucositis (3,9%), glositis amb depapilación en pegats –inflamació de la llengua– (3,9%), boca urente –sensació de cremor– (5.3%), llengua saburral (1,6%) i enantema (0.5%). La majoria referia a més disgeusia (pèrdua del gust) associada.«Les manifestacions orals relacionades amb la malaltia per covid-19 han estat poc descrites, probablement pel temor a contagi durant l'exploració o l'escassetat d'equips de protecció durant la primera onada», explica l'equip d'investigadors, en el qual també participen facultatius del Centre de Salut de Colmenarejo (Madrid) i del Servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari de Móstoles.El símptoma oral associat amb més freqüència a la covid-19 fins avui ha estat la disgeusia (alteració del sentit del gust), associat o no a l'anòsmia (pèrdua de l'olfacte). Un altre símptoma molt freqüent és la boca seca, «la causa de la qual pot ser la unió del virus als receptors ACE-2 de les glàndules salivessis, que provocaria la seva destrucció», resa l'estudi.Els investigadors expliquen que «hem fet troballes que considerem característiques a la llengua, com és l'edema lingual, amb una característica indentación en els laterals de la llengua, per l'augment de la grandària de la mateixa i el frec amb les dents. I per la mateixa raó es produeix una inflamació de les papil·les anteriors que hem denominat papilitis lingual transitòria en forma d'O».Destaca així mateix la recerca símptomes com «la glositis amb depapilació en pegats –inflamació de la llengua– en un 3,9% dels pacients. Aquesta troballa ha estat reportada prèviament en algun cas aïllat, curiosament associat a boca urenta –sensació de cremor–. Recentment s'ha denominat a aquesta mena de llengua «llengua COVID: s'assembla a la llengua geogràfica però la seva incidència està augmentada en pacients covid-19», exposen els autors.Un altre dels símptomes bucals del nou coronavirus descrits ara és l'halitosi (en pacients que prèviament no la patien). Els sanitaris madrilenys van mesurar amb un halímetre el nivell de compostos de sulfur i van descobrir que els pacients de covid-19 estudiats ho tenien augmentat durant la malaltia, si bé aquests recuperaven els nivells normals en superar la patologia. «Això pot produir-se per culpa de l'afectació directa de la mucosa oral pel SARS-CoV-2 o indirectament a la destrucció de glàndules salivessis i boca seca», apunten els investigadors.L'equip liderat per Almudena Nuño adverteix del biaix de la mostra de l'estudi: només es van analitzar pacients amb pneumònia per covid-19, però no en asimptomàtics o casos lleus.Amb tot, conclouen que «existeixen lesions en la cavitat oral associades a la covid-19» i algunes d'elles «poden ser la simptomatologia inicial de la malaltia». A més, prossegueixen, de la disgeusia o la boca seca, la mucositis, les aftas o l'enantema, cal tenir en compte les alteracions linguals, la glositis amb depapilació en pegats i la boca urente com «altres signes» d'alarma d'aquest virus.