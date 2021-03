Mor d'una aturada cardíaca una professora després de vacunar-se

La dona tenia 62 anys i es va posar la vacuna d'AstraZeneca

Anna Maria Mantile, una professora italiana d'anglès de 62 anys, ha mort a Nàpols quatre dies després de rebre la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19, si bé encara està per determinar la relació entre el sèrum i la defunció de la dona, tal com informa 20 Minutos.El dissabte passat, Anna Maria, que no patia cap patologia prèvia, va acudir acompanyada del seu germà Sergio a rebre la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca. El dimarts al matí, després de quatre dies de vòmits i esgotament, va morir a causa d'una aturada cardíaca, segons recull el diari italià Il corriere della sera.De moment, no existeix cap correlació entre la vacuna i el decés, però la família ha exigit totes les proves necessàries per a aclarir el motiu de la mort. Per a llançar llum sobre aquest extrem, la Fiscalia ha sol·licitat que es realitzi l'autòpsia del cadàver.Així mateix, els familiars d'Anna Maria han presentat una denúncia davant la Policia en la qual han relatat l'evolució de la morta després de rebre el fàrmac. La dona va començar a trobar-se malament dues hores després de l'administració de la vacuna i, ja a casa seva, on vivia amb la mare, va percebre els primers símptomes: vòmits i esgotament.Encara que la dona no es va alarmar, en tractar-se d'una reacció força estesa, va optar per contactar amb el metge de família, que li va prescriure un sèrum per a hidratar l'organisme. La seva situació va millorar, però l'endemà va tornar a experimentar nàusees i fins i tot va arribar a desmaiar-se.Fins al dimarts al matí Anna Maria va seguir amb set i sense força i, en un estat de semiinconsciència, els sanitaris li van realitzar un electrocardiograma que va revelar que el seu pols era lent. Davant aquesta situació, la mare va decidir cridar als germans i al servei d'emergències, que va traslladar a la docent a l'hospital en una ambulància.No obstant això, la professora, que no patia patologies prèvies i només prenia medicació per al colesterol, no va arribar a sortir del centre. La seva defunció ha entristit a la seva família i alumnes, que romanen a l'espera de conèixer quines han estat les causes de la mort.