Meghan Markle va ser acusada d'assetjament en la seva època amb la monarquia britànica

La duquessa de Sussex ha rebatut les acusacions que ha publicat 'The Times'

Actualitzada 03/03/2021 a les 10:32

La duquessa de Sussex, Meghan Markle, va ser objecte d'una queixa per presumpte assetjament laboral a diversos ajudants en la seva època a Londres, ja com a part de la monarquia del Regne Unit després de les seves noces amb el príncep Enric el 19 de maig de 2018, publica aquest dimecres 'The Times'.El periòdic explica que ha estat contactat per fonts vinculades amb el cas, que no identifica, que volen exposar la seva versió sobre l'ex actriu estatunidenca abans que ella i Enric apareguin el diumenge en una entrevista als Estats Units amb la presentadora Oprah Winfrey.La presumpta queixa contra Markle, que ha desmentit els fets, la va elevar internament, a l'octubre de 2018, el llavors secretari de comunicació de la parella, Jason Knauf, que avui treballa per al príncep Guillem.Knauf va enviar un correu electrònic a Simon Case, en aquell moment secretari privat del germà major d'Enric i actualment cap del funcionariat en el Govern del primer ministre conservador, Boris Johnson, i va contactar també a la responsable de Recursos Humans de Palau, Samantha Carruthers.D'acord amb 'The Times', va denunciar que dos assistents personals de la duquessa estaven sent víctimes d'assetjament laboral per part seva, fins al punt que eventualment van deixar el seu lloc, i un tercer membre del personal estava sent «humiliat».Segons el diari, Enrique va implorar a Knauf que abandonés el cas i, per part seva, el Palau no va fer res concret en relació a aquestes queixes i per a protegir la reialesa.'The Times' revela també que Markle, qui espera el seu segon fill, va portar unes arracades que van ser un regal de noces del príncep saudita Mohamed bin Salman en un sopar formal a Fiji el 2018, poc després que aquest fos acusat pels Estats Units d'haver ordenat l'assassinat del dissident Jamal Khashoggi.Segons el diari londinenc, en aquest moment la duquessa va indicar al seu equip que digués a la premsa que les arracades eren un préstec, «malgrat ser conscient de la seva procedència».En un comunicat a 'The Times', un portaveu dels Sussex manifesta que la informació publicada avui respon a «una campanya calculada» de difamació basada en «informació enganyosa i nociva», i assenyala que «no és coincidència» que aparegui just quan la parella es disposa a parlar «honesta i obertament sobre la seva experiència en els últims anys».El portaveu explica que han rebatut les acusacions en una carta legal al periòdic, incloses les referides «a l'ús de regals prestats a la duquessa per la Corona».«La duquessa està entristida per aquest últim atac al seu caràcter, sobretot per ser algú que ha estat personalment víctima d'assetjament i que està profundament compromès a fer costat a aquells que han experimentat dolor i trauma», va declarar.Segons el portaveu, Meghan, que, juntament amb Enric, es va desvincular de les labors reials en 2019 per a traslladar-se a Amèrica del Nord, continuarà amb el seu treball «per a fomentar la compassió en el món».