Les fotos que s'autodestrueixen, a punt d'arribar a WhatsApp

WhatsApp permet triar qui pot afegir-te a grups directament

Actualitzada 03/03/2021 a les 20:20

WhatsApp està desenvolupant una funció perquè les fotos i vídeos que envies també s'autodestrueixin. Aquesta serà una de les novetats més esperades de la plataforma per a 2021, com explica 20 Minutos.Ara, gràcies al conegut portal WABetaInfo, dedicat a filtrar noves funcionalitats i actualitzacions de WhatsApp, sabem que la funció de les «fotos efímeres» és una mica més a prop.En el seu compte de Twitter, WABetaInfo ha publicat algunes imatges sobre l'avanç de l'aplicació en el desenvolupament de poder enviar fotos que s'autodestrueixen quan tornes a escriure dins del xat o et surts de la conversa:Com diu la informació, WhatsApp està treballant en l'autodestrucció de fotos en una futura actualització per a iOS i Android. Aquesta funció té un parell d'aspectes interessants que esmenta WABetaInfo:WhatsApp et permet triar qui pot afegir-te a grups directament.Després de la introducció dels missatges temporals en els xats de WhatsApp, els quals ja pots usar, arriba aquest nou concepte sense una la data de llançament establerta, encara que probablement és afegida en una de les següents actualitzacions.Aquest canvi no sorprèn a ningú, ja que la possibilitat d'enviar fotos efímeres des dels xats privats porta existint a Instagram des de fa molt de temps. Una dada interessant, a diferència d'Instagram, és que cap d'aquestes fotos podrà exportar-se en la teva galeria ni compartir-se amb altres xats.Així mateix, Telegram també permet enviar fotos per uns segons als teus contactes més pròxims, una funció que porta en l'aplicació des de 2017.