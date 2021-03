La policia de Washington alerta d'un nou assalt al Capitoli previst per aquest dijous

Afirma que hi ha una milícia planificant-lo i han augmentat la seguretat a la zona

Actualitzada 03/03/2021 a les 17:33

La Policia del Capitoli dels Estats Units ha alertat aquest dimecres del pla d'una milícia per a irrompre demà, dijous, a la seu del Congrés dels EUA, a Washington DC.En un comunicat, aquest cos ha indicat que havia obtingut informació d'Intel·ligència que «mostra un possible complot d'una milícia identificada per a irrompre el dijous, 4 de març, al Capitoli». Seria la segona vegada després de l'assalt del 6 de gener.«Ja hem fet actualitzacions de seguretat significatives que inclouen l'establiment d'una estructura física i un augment del personal per a garantir la protecció del Congrés, del públic i dels nostres agents de policia», diu la nota.