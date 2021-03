L'Audiència Nacional deixa en llibertat l'excomissari Villarejo

Actualitzada 03/03/2021 a les 14:21

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón, instructor de la macrocausa Tàndem, ha acordat deixar en llibertat l'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo. Fa més de tres anys que Villarejo estava en presó preventiva per les seves presumptes activitats delictives. El magistrat ha pres la decisió aquest dimecres després que la Fiscalia Anticorrupció hagi sol·licitat l'excarceració de l'excomissari i ho fa per la impossibilitat de celebrar el judici per l'operació Tàndem abans que es compleixi el màxim legal de quatre anys de presó provisional, que es compleix el 3 de novembre. García Castellón admet que la investigació encara no permet que es conclogui la instrucció de forma immediata.