L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defensat aquest dimecres les infantes Cristina i Elena de les crítiques que reben per haver-se vacunat a Abu Dhabi aprofitant una visita al rei emèrit, Joan Carles de Borbó. Segons Almeida, «a diferència dels que s'han colat a la vacunació aprofitant els seus càrrecs públics» les infantes «no han pres la vacuna a cap espanyol». «No hi ha hagut cap perjudici als espanyols a conseqüència del fet que les infantes s'hagin vacunat», ha dit.El batlle creu que «no s'ha de pretendre vincular aquest debat a la monarquia i a l'exemplaritat, perquè per aquesta via no és per on ha d'anar la qüestió».